Erdoğan’dan gazeteciye ’50+1′ tepkisi: Allah Allah lafa bak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinde 50+1'in konuşulup konuşulmayacağıyla ilgili gazetecilerden gelen bir soruya, "Allah Allah lafa bak" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı…
Bir gazetecinin, “Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşmeniz olacak mı? 50+1 düzenlemesi rafa kalktı mı? Sayın Devlet Bahçeli’nin bir çıkışı olmuştu bu sistem için” sorusuna Erdoğan, “Birazdan görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.
Gazetecinin, “50+1 mi görüşülecek peki?” sorusu üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah Allah, lafa bak” tepkisini verdi…
Öte yandan, Erdoğan ile Bahçeli’nin 15.30’da Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor…