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Erdoğan’dan gazeteciye ’50+1′ tepkisi: Allah Allah lafa bak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinde 50+1'in konuşulup konuşulmayacağıyla ilgili gazetecilerden gelen bir soruya, "Allah Allah lafa bak" yanıtını verdi.

Yayınlanma: 14:40 - 29 Kasım 2023 Güncellenme:
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Erdoğan’dan gazeteciye ’50+1′ tepkisi: Allah Allah lafa bak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı…

Bir gazetecinin, Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşmeniz olacak mı? 50+1 düzenlemesi rafa kalktı mı? Sayın Devlet Bahçeli’nin bir çıkışı olmuştu bu sistem için” sorusuna Erdoğan, “Birazdan görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gazetecinin, “50+1 mi görüşülecek peki?” sorusu üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah Allah, lafa bak” tepkisini verdi…

Öte yandan, Erdoğan ile Bahçeli’nin 15.30’da Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor…

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