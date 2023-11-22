Erdoğan’ın görevden aldığı eski belediye başkanı Muzaffer Külcü aday adayı oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında görevden alınan Çorum'un eski belediye başkanı Muzaffer Külcü, AKP'den aday adaylığını açıkladı. Külcü, parti il binasına giderek başvurusunu yaptı.

İsmail AKDUMAN

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Çorum’da 2009 ve 2014 yıllarında AKP’den iki dönem belediye başkanı seçilen Muzaffer Külcü, görev süresinin tamamlanmasına yaklaşık 1 yıl kala 30 Ocak 2018 tarihinde istifa etti. Aynı dönemde Külcü ile birlikte İstanbul, Bursa, Balıkesir, Niğde, Düzce ve Ankara belediye başkanları da görevlerinden istifa etmiş ve bu istifaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istendiği belirtilmişti.

“İHTİYACIMIZ OLAN MAKAM DEĞİL”

Kentte bir süredir belediye başkanlığına aday olacağı konuşulan ancak hangi partiden olacağını netlik kazanmayan Külcü, AKP İl Başkanlığı’na giderek aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Kendisini destekleyen grupla birlikte parti binasına giden Külcü, şunları söyledi:

– Bunu yapacak, mesai mefhumu tanımayan, akıl izan, vicdan ve vizyon sahibi, yöneticilere ihtiyacı var. Kendini sosyal medyaya mahkum etmiş, algı peşinde koşan bir anlayış yerine, eserler üreten bir yöneticiliğe ihtiyaç var. Gündelik işlerle meşgul olup vakit dolduran bir yönetim anlayışı yerine; şehrin geleceğini, evlatlarımızın, yavrularımızın geleceğini planlayan ve yöneten idarecilere ihtiyaç var. Biz bu şehri böyle sevdik.

– Siyasetimizi de, belediye başkanlığımızı da böyle yaptık. Bizim ihtiyacımız olan şey makamlar, mevkiler değildir. İhtiyacımız olan şey; emanetin hakkını verebilmektir. Dün bunu yaptık, emaneti zayi etmedik. Şehrin dört bir yanını eserlerimizle donattık. Yeniden görev nasip olduğunda inşallah çok daha büyüklerini yapacağız.

Öte yandan Muzaffer Külcü’nün, 2012 yılında belediye başkanlığı döneminde Çorum’da belediyenin sponsorluğunda Türkçe Olimpiyatları’nın 10’uncusu düzenlenmişti.