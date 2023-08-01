Esenyurt’taki saldırıya ilişkin bir görüntü daha ortaya çıktı
İstanbul Esenyurt'ta, 2 kişinin öldüğü tekel bayisine yapılan silahlı saldırı ile ilgili yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı.
İstanbul Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde 28 Temmuz’da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.
Olayın ardından polis ekiplerince ilk olarak yakalanan şüpheli Murat Özer, emniyetteki sorgu işleminin ardından adliyeye sevk edildi.
Büyükçekmece Adliyesi’ne getirilen Murat Özer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 ay öncesine ait görüntüde, ölen Yunus Emre Erzen’in ağabeyi Mehmet Erzen’in tekel bayisine gelen Murat Özer’in kardeşi Servet Özer’le tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor. Bu sırada tekel bayisinde bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Özer’i yaralı halde dışarıya atıyor. (DHA)