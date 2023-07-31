Esenyurt’taki ‘Tekel bayisi’ vahşetinde yeni gelişme

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen tekel bayi saldırısında iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, bir şüpheli daha gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şüphelilerden S.Ö'nün de yakalandığını duyurdu.

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İstanbul Esenyurt’ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt’ta iki kişinin öldüğü tekel bayisine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gönderilmişti…

Polis, A.Ö., T.Ö. ve S.Ö.’nün yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kişilerden S.Ö.’nün yakalandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

-Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı.

-İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö.'de yakalandı.

-Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)

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