Eski Bakan, Yeniden Refah Partili Suat Kılıç: Cumhur’u desteklemek için kurulmadık

61. Hükümet'te Gençlik ve Spor Bakanı olan, eski AKP'li Suat Kılıç, yerel seçimlere ilişkin konuştu. Yeniden Refah Partili Kılıç "Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklemek üzerine kurulmuş bir siyasi parti değiliz" diyerek iktidardan henüz teklif almadıklarını açıkladı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuştu.

Geçen hafta biri büyükşehir olmak üzere 49 belediye başkan adayını kamuoyuna açıkladıklarını anımsatan Kılıç “Cumartesi günü 70 belediye başkan adayımızı daha halkımızla paylaşacağız. Ay sonuna kadar 81 il ve 922 ilçemizde adaylarımızın tamamına yakınını açıklayacağız” ifadesini kullandı.

Son üç ayda üye sayılarını 264 binden 328 bine çıkardıklarını vurgulayan Kılıç, yüzde 23 üye artışıyla Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını savundu.

“TEKLİFİ ELE ALIRIZ”

Kılıç, yerel seçimlerde büyükşehirlerdeki Cumhur İttifakı adaylarına destek verip vermeyecekleri sorusuna ise şu yanıtı verdi:

– Cumhur İttifakı’nın adaylarını desteklemek üzerine kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Bize gelen bir teklif olursa teklifin mahiyetine bakarız, ele alırız, tartışırız. Orada Yeniden Refah Partisi seçmeninin, tabanının beklentilerine karşılık olabilecek bir yaklaşım edinebilirsek aynı yaklaşımla karşılık verebiliriz. İstanbul ve Ankara’da da kendi adaylarımızı açıklamaya yönelik çalışmalarımız var.

– Tabii ki siyaset, özü itibarıyla müzakere, kapıları açık bırakma işidir. Siyasetin arka kapı diplomasisi de olabilir. Biz, kapılarımızı açık veya aralıklı tutmaya devam ediyoruz. Gelen bir teklif yok. Olmamasını çok da önemli bulmuyoruz. (AA)

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