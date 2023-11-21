Eski eşini vuran kadın serbest kaldı
Nevşehir'de, tartıştığı eski eşini silahla vuran kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nevşehir Çevre Yolu’nda aracıyla seyir halinde olan S.K, ayrıldığı eşi P.Ç’yi başka bir araçta gördü.
S.K, aracıyla önüne geçerek durdurduğu otomobildeki eski karısı ve beraberindekilerle tartıştı.
İKİ EL ATEŞ ETTİ
Büyüyen olay sırasında P.Ç, çantasında bulundurduğu tabancayla eski kocasına iki el ateş etti.
Ağır yaralanan S.K, olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SERBEST KALDI
Gözaltına alınan P.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)