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Eski eşini vuran kadın serbest kaldı

Nevşehir'de, tartıştığı eski eşini silahla vuran kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eski eşini vuran kadın serbest kaldı

Nevşehir Çevre Yolu’nda aracıyla seyir halinde olan S.K, ayrıldığı eşi P.Ç’yi başka bir araçta gördü.

S.K, aracıyla önüne geçerek durdurduğu otomobildeki eski karısı ve beraberindekilerle tartıştı.

İKİ EL ATEŞ ETTİ

Büyüyen olay sırasında P.Ç, çantasında bulundurduğu tabancayla eski kocasına iki el ateş etti.

Ağır yaralanan S.K, olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SERBEST KALDI

Gözaltına alınan P.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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