Eskişehir’de yelkenkanat kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Eskişehir'deki Türk Hava Kurumu (THK) tesislerinde havalandıktan kısa bir süre sonra pilot Tolga Kandilli (52) ve pilot Murat Demirok'un yelkenkanatları çarpıştı. Feci kazada pilot Kandilli hayatını kaybetti, Demirok ise yaralandı.
Türk Hava Kurumu (THK) İnönü tesislerindeki Yelkenkanat Tekamül Eğitiminde pilot Tolga Kandilli ve pilot Murat Demirok’un yelkenkanatları kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra havada çarpıştı.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Tolga Kandilli, yelkenkanadın ağır hasar alması sonucu yere çakılarak hayatını kaybetti. Murat Demirok ise yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi eğitim alanında yapılan Demirok, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tolga Kandilli’nin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından memleketi Bursa’ya gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)