Etimesgut CHP kongresinde aday kalp krizi geçirip vefat etti

Ankara Etimesgut'ta bugün CHP ilçe kongresi yapıldı. Adaylardan Faruk Özdemir, kongre esnasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Saygı ÖZTÜRK

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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bugün CHP ilçe kongresi yapıldı. Mevcut ilçe başkanı Cemal Emir ile önceki ilçe başkanlarından Faruk Özdemir başkanlığa aday oldular.

Gergin başlayan kongrede Faruk Özdemir’in verdiği bazı örnekler üzerine salonda tartışmalar büyüdü. Özdemir, sözlerinin yanlış anlaşıldıysa özür dilediğini söyledi. Buna rağmen salonda iki tarafın destekçileri arasında tartışmalar devam etti.

VEFAT ETTİ

Konuşmasından sonra yerine oturan Faruk Özdemir aniden rahatsızlandı. Bir taraftan ambulans çağrılırken bir taraftan da Özdemir’e kalp masajı yapıldı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir, kongre devam ederken vefat etti.

BAŞKAN NE DİYOR?

Seçimi kazanan mevcut ilçe başkanı Cemal Emir, Faruk Özdemir’in vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Emir, yaşananları SÖZCÜ’ye şöyle anlattı;

*Olayın meydana gelişiyle bizim bir ilgimiz yok. Faruk ağabey ve ben de konuşmalarımızı yaptık. Listelerin hazırlanması için Faruk ağabey, salonun bir üst katında liste oluşturmaya başladı.

*Bu sırada orada bazı tartışmalar olmuş. Bu arada yukardan listeler bir türlü gelemeyince divan başkanı saat 17.00 olduğunu daha fazla bekleyemeyeceğini ve seçime geçileceğini bildirdi.

*Liste tartışmaları devam ederken Faruk ağabey birden yere yığılıp kalıyor. Doktor Atila Ilıman ambulans gelene kadar kalp masajı yapıyor. Oradan da hastaneye kaldırılıyor.

*Olayın biz tarafı değiliz, iki dönem partimizin ilçe başkanlığını yapan Faruk ağabeyin vefatından hepimiz büyük üzüntü duyduk.

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