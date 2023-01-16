Ev hapsinde olması gerekiyordu, çatışmadan çıktı

İstanbul Haliç Köprüsü üzerinde bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı çatışmanın tarafları 3 hafta önce de birbirleriyle çatışan Anucur ve Gündoğmuş çeteleri olduğu öğrenildi. Ev hapsinde olmaları gerekirken son olayda yaralanan Doğukan K.’nın da aralarında bulunduğu üç çete üyesiyle birlikte 7 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Habip ATAM

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Haliç Köprüsü girişinde geçtiğimiz cuma sabahı, saat 06.30 sıralarında seyir halindeki 09 AGM 821 plakalı otomobile, plakasız bir araçtan ateş açıldı.

Araçtakiler saldırganlara karşılık verince çatışma yaşandı. Saldırıda 20 gün önce cezaevinden çıkan Cumali Aslan hayatını kaybetti. Diğer grubun bulunduğu plakasız araç ise çatışmanın yaşandığı yerin yakınlarında terk edilmiş olarak bulundu.

YARALI ŞÜPHELİ

Olay yerine giden polisler, Doğukan K’yı terk edilen aracın yakınında yaralı halde ve yanıbaşında Ak 47 (Kalaşnikof) tipi silahla buldu. Doğukan K. hastaneye kaldırılırken, çatışmanın çete kaynaklı olduğu belirlendi. Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü devreye girdi.

25 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Yapılan araştırmada Doğukan K.'nın, 2 hafta önce düzenlenen çete operasyonunda 24 şüpheliyle gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece hakkında ev hapsi kararı verilen şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği o operasyon Anucur, Gündoğmuş ve Daltonlar gruplarına yönelikti.

2 KAFE KURŞUNLANDI BİR KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği 3 çetenin üyeleri iddiaya göre Eyüp ve Kağıthane'de çatışmalara karışmıştı. Uyuşturucu kaynaklı olduğu iddia edilen çatışmalar Anucur ve Gündoğmuş çeteleri arasında yaşandı.

Saldırıların ilki 19 Aralık gecesinde gerçekleşti. Motosikletli saldırganlar gece saatlerinde Nurtepe'de bir kafeye ateş açtı. Yaklaşık 2 saat içinde 2 saldırı daha yaşandı. İkinci olayda bir kafe daha hedef alınırken, üçüncü saldırıda Mehmet Emin Kalkan öldürüldü. İddiaya göre Kalkan'ın yanında bir poşet vardı. O poşet saldırı düzenleyenler tarafından alınmıştı. İçinde ise uyuşturucu olduğu öne sürülmüştü.

İNTİKAM İTTİFAĞI

Yaşanan saldırılar iddiaya göre Anucurlar çetesi tarafından gerçekleştirilmişti. Öldürülen Kalkan ise Gündoğmuş çetesi üyesiydi. Kurşunlanan kafeler de aynı çete üyelerinin işlettiği adreslerdi. Saldırıya uğrayan Gündoğmuş çetesi iddiaya göre, İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un liderlik ettiği “Boyunlar” suç örgütünün alt gurubu olan ve “Daltonlar” adıyla bilinen çeteden yardım istedi.

KARŞI SALDIRIDA KURAN KURSU HOCASI ÖLDÜRÜLDÜ

Çeteler arasında Eyüpsultan'da bir silahlı saldırı daha gerçekleşti. Gündoğmuş ve Daltonlar suç örgütü üyeleri, 25 Aralık'ta Eyüpsultan'da karşı gurup üyelerine intikam amaçlı silahlı saldırı düzenledi. Yaşanan çatışmada, kurşunlardan bazıları yanlışlıkla Kuran Kursu Hocası Ramazan Arslan'a isabet etti. Olayla hiçbir ilgisi olmayan Arslan hayatını kaybetti.

3 ÇETEDEN 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Organize Polisi, yapılan araştırmaların ardından 3 ayrı suç gurubundan toplam 25 şüpheli belirledi. Çalışmaların ardından operasyon düzenlendi. Baskında 25 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 Kalaşnikof (AK47) tipi uzun namlulu silah, 10 tabanca, 1 kilo eroin ve 163 mermi ele geçirildi.

TUTUKLANAN OLMADI

Yakalanan o şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden tutuklanan olmazken, bazıları hakkında ev hapsi uygulandı.

EV HAPSİ ALAN ŞÜPHELİLER ÇATIŞMAYA KARIŞTI

Haliç'teki çatışmada yaralanan ve yaralı yattığı yerin yakınında Kalaşnikof bulunan Doğukan K.'nin ev hapsi uygulamasıyla bırakıldığı öğrenildi. Kuran kursu hocasına ateş eden araçta olduğu da iddia edilen Doğukan K. ile aynı araçta olduğu iddia edilen 2 şüpheli hakkında da ev hapsi uygulaması kararı bulunduğu belirtildi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haliç'teki saldırıya karıştığı öne sürülen 7 şüphelinin yakalandığı, 2 şüphelinin firari olarak arandığı bilgisine ulaşıldı. Aranan şüphelilerin Doğukan K. ile ev hapsi alan isimler olduğu öğrenildi.