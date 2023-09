Fas ve Van depremleri arasında dikkat çeken benzerlik

Fas'ı sarsan depremin 2011'deki Van depremi ile benzerliği dikkati çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fas’ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrası 2 binden fazla kişi öldü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin, 2011 yılında Van’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depreme benzer olduğunu söyledi:

– Fas depremine neden olan fayın odak mekanizma çözümü, Yüksek Atlas Dağları’nı sınırlayan yaklaşık doğu-batı uzanımlı bindirme fayının kırıldığını gösteriyor. Bu fay aynı zamanda güneydeki Afrika Levhası ile kuzeydeki Avrasya Levhası arasındaki çarpışma bölgesinde yer alıyor. Bu bölgeden 5 bin kilometre uzakta 2011 yılında meydana gelen Van depremi de bindirme fayı niteliğindeki yaklaşık doğu-batı uzanımlı Van Fayı’nın kırılmasıyla oluşmuştu. Bu bölge de güneydeki Arap Levhası ile kuzeydeki Avrasya Levhası’nın çarpışma zonunda bulunuyor. Her iki bölge de kuzey-güney doğrultusunda sıkışan tektonik levha sınırları üzerinde yer alıyor.

YAPI STOĞU MARAKEŞ’E DAHA İYİ

– Van depreminde 644 can kaybı yaşanmıştı. Birbirinden 5 bin kilometre uzakta olmasına rağmen Fas ve Van şehirleri farklı zamanlarda, benzer jeolojik ortam ve benzer fay türü ile 7 civarındaki benzer deprem büyüklüğüyle 12 yıl arayla sarsılmış oldu. Bu depremler, yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip her 2 şehirde de 8-9 şiddetinde hissedildi. Van depremindeki can ve mal kaybının göreceli olarak daha az olması; Van’ın yapı stoğunun Marakeş’e göre daha iyi durumda olduğunu gösteriyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BİNDİRMESİ

– Türkiye’de de benzer fay türlerinin bulunduğunu belirterek, “Türkiye’de sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gözlenen bu fay türü, ‘Güneydoğu Anadolu Bindirmesi’ olarak bilinir. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini üreten Doğu Anadolu Fayı’ndan itibaren başlayan ‘Güneydoğu Anadolu Bindirmesi’, Adıyaman-Bingöl-Diyarbakır-Batman-Siirt-Şırnak-Van-Hakkari ve Yüksekova-Şemdinli’ye kadar doğu-batı doğrultusunda uzanır. Bu bindirme kuşağı içinde 6.3 ile 7.2 büyüklüğe varan deprem üretme potansiyeline sahip 30’a yakın fay segmenti bulunur.

İlginizi Çekebilir Fas'taki depremde ölü sayısı 2 bini geçti