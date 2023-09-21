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Fatih Portakal’la Günün Özeti

Güvenilir ve tarafsız haberciliğin duayen ismi Fatih Portakal, günün öne çıkan gelişmelerini SÖZCÜ TV'de özetledi.

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