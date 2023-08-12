‘Fethin yıldönümünde ayin yaptırıp Fatih’in kemiklerini sızlatmayın’

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan iktidara Sümela çağrısı... Yaycı, Trabzon’un Osmanlı topraklarına katıldığı 15 Ağustos’taki ayini “Lozan’ı ezmektir” diye yorumladı: “Burada Pontusçuluk hayalleri vardır, ‘Karadeniz sorunu’ çıkarmak amaçlıdır” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Trabzon'un Maçka ilçesi yakınında bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda ayin yapılmasına 88 yıl izin verilmedi. AKP iktidarı döneminde 2010 yılında ayin izni çıkarıldı. Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethettiği 15 Ağustos 1461 tarihinin yıldönümünde bu ayinin yapılmasına karşı çıkan, bütün siyasi parti liderlerine mektup gönderen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski kurmay Başkanı emekli tümamiral Cihat Yaycı, “Bu ayine izin vermek, Lozan'ı ezmektir” dedi. Yunanistan'ın 15 Ağustos'u “Pontus Bayramı” olarak kutladığını hatırlatan Mavi Vatan Denizcilik ve Stratejiler Merkezi (Türkdegs) Başkanı Cihat Yaycı,

SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

HAİNLER DESTEKLİYOR

“Rum Ortodoks Patrikhanesi, Lozan Antlaşması'nda İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'daki Hıristiyanların dini hizmetlerini karşılamakla yetkili kılınmıştır. Dolayısıyla Patriğin Trabzon'da bir ayin yapması Lozan'ın çiğnenmesi anlamına gelir. Trabzon'da Ortodoks Hıristiyan bir tebaa bulunmuyor. Bu ayin, Meryem Ananın göğe yükselişini anmak için yapılması da Hıristiyan inanışına da aykırıdır. Çünkü Meryem ana Sümela'dan göğe yükselmemiştir. Aynı zamanda bu ayin 2010'da ilk kez yapıldığında ‘Pontus Bayramı' olarak bizzat Patrik ve diğer katılanlar tarafından adlandırılmıştır. Burada Pontusçuluk hayalleri vardır. Bu ayinler, Pontus hayallerini yeniden canlandırmak, ülkemizde sözde Güneydoğu sorunu yanında bir de Pontus adıyla ‘Karadeniz sorunu' çıkarmak amaçlıdır. Bunu FETÖ, PKK ve Yunanistan basını müthiş şekilde destekliyor. Ayrıca, Patrik'e Trabzonspor forması hediye etmek adet oldu. Patrik'in Trabzon'la hiçbir bağlantısı yok. Kendisi Gökçeada doğumlu. Trabzon'un bu kadar dile getirilmesi, Pontus hayalciliğinin bir göstergesidir.”

FETİH KUTLANSIN

Yaycı, siyasi parti genel başkanlarına, bazı sicil toplum kuruluşlarına gönderdiği mektupta şu çağrıda bulundu: “Fener Rum Metropolitliği'nin Sümela'da ayin yapmasına izin verilmemelidir. Hele hele Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u fethettiği 15 Ağustos gününde asla. Bu ayinin amacı Trabzon'un fetih tarihini unutturmak veya gölgelemek, böylece buralarının aslında Yunan toprağı olduğu propagandasını yaparak Megali İdea emellerine hizmet etmektir. Megali İdea ve Pontus emelleri taşıyan bu ayin tüm şehitlerimizin aziz hatırasını da sızlatmaktadır. Bu ayin izninin iptalini ve Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethinin Trabzon ile Sümela'da şanına yakışır şekilde kutlanmasını istiyoruz. Bu ayinin yapılması Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesi ve Lozan Antlaşması hükümlerine aykırıdır. Fatih Sultan Mehmet'in, ecdadın kemiklerini sızlatma, Lozan'ı ezdirme.” Yaycı, Atina'da bulunan Pontus Derneği'nin Yunanistan Başbakan Miçotakis'i Sümela'daki ayine davet ettiğini de hatırlatarak “Miçotakis bu yıl olmasa, gelecek yıl gelmeye kalkar, ‘Ata yurdumuz Pontus' der. ‘Pontus soykırımı' der. Değer mi bu ülkeyi böyle parçalatmaya çanak tutmaya” dedi.

Atina'da Atatürk'e mevlit okutalım!

CİHAT Yaycı “Sümela'da ayine izin verilecekse, bunun karşılığı olarak her yıl 30 Ağustos'ta, Fatih Sultan Mehmet'in Atina'yı Osmanlı topraklarına kattığı zaman yaptırdığı ve şimdi sergi salonu olan Fethiye Camiinde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Kurtuluş Savaşı ve Balkan Savaşları şehit ve gazileri için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunması sağlanmalıdır” önerisinde bulundu.