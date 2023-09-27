Genç kart nedir, ne işe yarar?

Genç Kart ile 18 yaşına giren gençlere sinema, müze gibi kültürel aktiviteler indirimli ya da ücretsiz olacak. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Genç Kart, 1 yıl süreyle geçerli olacak kültür ve sanatsal etkinliklerinde kullanılacak.

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Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren Genç Kart’ı duyurdu. Kültürel aktivitelere yönelik verilecek olan Genç Kart, 1 yıl süreyle geçerli olacak ve 18 yaşına giren gençlere verilecek.

GENÇ KART NEDİR?

Genç Kart, 18 yaşına giren gençlere verilecek olan, kültürel etkinliklere bedeva veya indirimli olarak katılma imkanı sunan hizmet olacak.

GENÇ KART NE İŞE YARAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Genç Kart’ı duyurdu.

18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.