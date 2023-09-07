Gezi tutukluları için başlatılan Adalet Nöbeti 500. gününde

TMMOB ve bağlı meslek odalarının Gezi Davası tutukluları için başlattığı Adalet Nöbeti, 500 günü geride bıraktı.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meslek odaları, Gezi tutukluları için ‘Adalet Nöbeti’nin 500. gününde Ankara’da Mimarlar Odası'nda basın açıklaması yaptı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası Onur Kurulu Üyesi Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da aralarında bulunduğu isimlerin herhangi bir gerekçe ve hukuki delil sunulmadan cezaevinde tutulmaya devam edildiği vurgulandı.

“AKP’DEN ADALET BEKLENMEYECEĞİNİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ SEÇİMDEN SONRA YAŞANANLAR”

“500 gündür adalet isteğimizi yerine getirmek için Türkiye’nin birçok yerinde Adalet Nöbetleri tutuyoruz” diyerek sözlerine başlayan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, şunları söyledi:

* “Biz bu nöbetleri, arkadaşlarımızın haklılığına inandığımız için, Gezi’de yaratılan değerlere sahip çıktığımız için , bu ülkenin bugününe ve yarınına sahip çıktığımızı ve mücadele kararlılığımızı göstermek için sürdürüyoruz. AKP’den ve AKP’nin oyuncaklarından, yandaşlarından adalet beklenmeyeceğinin en önemli göstergesi, seçimlerden sonra yaşananlardır.

“HİÇBİR ZAMAN SİNMEYECEĞİZ”

* Bu süreç siyasi bir süreçtir. AKP, toplumsal muhalefeti susturmak için, sindirmek için bu davayı siyasi bir amaçla kullanmaktadır. Biz hiçbir zaman sinmeyeceğiz.

“AKP HUKUKU BİR MAŞA OLARAK KULLANIYOR”

* Yıllardır bu ülkeyi yöneten AKP, bu başarısızlığın üstünü örtmek için, tıpkı Gezi davasında yaptığı gibi tüm toplumsal kesimleri susturmak, sindirmek için hukuku bir maşa olarak kullanıyor. Başarısızlıklarını bununla örtmek istiyor.

“KAMPANYA BAŞLATIYORUZ”

* TMMOB olarak bir kampanya başlatıyoruz. 17 Eylül’de kampanyamızı tüm Türkiye’ye, ülkenin dört bir tarafında yapacağımız basın açıklamalarıyla duyuracağız. Uzunca bir süre alanlarda, meydanlarda, salonlarda olacağız.”