Göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi

İstanbul’da geçtiğimiz ay göçmen kaçakçılarına düzenlenen operasyonda yakalanan bir şüphelinin telefonundaki veriler yeni bir çalışmanın fitilini ateşledi. Araştırmaların ardından düzenlenen baskında biri emekli 4 polis, 3 nüfus müdürlüğü çalışanının da aralarında bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.

Sozcu.com.tr

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Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de dikkat çeken bir operasyona imza attı.

Göçmen kaçakçılığı yapan Hasan G. ve bazı adamları operasyonla gözaltına alındı. Polis şebeke elebaşının telefonunu inceledi. Yapılan araştırmada, şüpheli ile irtibatlı 10 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüpheliler 7 Kasım'da düzenlenene operasyonla yakalandı. Şüphelilerin dijital incelemesinden belirlenen 5 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı.

POLİS, NÜFUS VE VERGİ DAİRESİ ÇALIŞANI…

Gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ünün aktif görevde polis memuru birinin ise emekli polis memuru olduğu, 2'sinin nüfus idaresinde çalıştığı birinin ise vergi memuru olduğu anlaşıldı.

Şebekenin nasıl çalıştığı da polis ekiplerince araştırıldı. İddiaya göre, gözaltına alınan memurların, alınan tahdit ve pasaport bilgileri ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü üzerinden usulsüz işlemler yaptı. Kaçak olarak Türkiye’ye gelen yabancıların ikamet izni almasını sağladı. Bu işlem yapılırken, suça karışan bazı yabancıların parmak izi kayıtları silindi.

BOŞ EVLERE YABANCI İKAMETİ

Vize ihlali yapan yabancılara tahdit koyulmasının engellendiği, böylelikle ülkemize girişlerinde herhangi bir yasakla karşılaşmadıkları da anlaşıldı. Bazı yabancıların hakkında giriş yasağı bulunmasına rağmen ülkeye girişinin sağlandığı da tespit edildi. Şüphelilerin ikamet izni almak isteyen yabancıları üçüncü şahısların adreslerinde oturuyor gibi gösterildiği de belirlendi.

Ev sahibinin haberi dahi olmadan dairesinde gösterilen yabancılara usulsüz ikamet izni alındığı ve tüm bu işlemleri maddi menfaat karşılığında yaptıkları belirlendi.

MOTO KURYE İLE ADRES KONTROLÜ

İddiaya göre şebeke boş evleri belirlemek için iş nüfus çalışanı S.B.'den bilgi aldı. Bu adresler moto kurye F.Ö. tarafından kontrol edildi. Uygun olan adresler, sahte belgeler üzerinden yabancıların kaldığı konutlar olarak gösterildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest kalırken 13 şüpheli adliyeye gönderildi.