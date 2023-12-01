‘Göçmenlere sahte evlilik’ çetesi çökertildi

Yabancı uyrukluların vatandaşlık için sahte evlilik yapmasını sağlayanlara dönük operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında nikah memurları da var.

Habip ATAM

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İstanbul'da yabancıların sahte ve usulsüz evliliklerle vatandaşlık başvurusu yapmasını sağlayan şüphelilere operasyon düzenlendi. Baskında aralarında nikah memurlarının da bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemler için yabancılardan yüksek miktarda para aldığı öğrenildi.

Operasyon, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, gerçekleştirildi. Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapan ekipler, usülsüz evliliklerle ikamet ve vatandaşlık başvurusunda bulunan bazı yabancıları belirleyince çalışma başlatıldı. Yapılan takipte ülkemizde vatandaşlık almak isteyen yabancılara, sahte evlilik kaydı oluşturan bir suç şebekesi belirlendi. Para karşılığında yabancıları evli gösterilerek ülkemizde kalmasını ve ikamet almasını sağlayan şüphelilerin bu sayede büyük kazanç sağladığı anlaşıldı.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI, ARALARINDA NİKAH MEMURLARI VAR

Araştırmalarda, organize şekilde hareket eden, aralarında nikâh memurları, aracılar, şirket sahipleri, danışmanlık çalışanları, tercümanların da bulunduğu 11 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler 28 Kasım'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda usulsüz düzenlendiği değerlendirilen; öğrenci ikamet başvuru formları, evlilik başvuru belgeleri, bekarlık belgeleri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 270 euro, 1440 dolar, 930 sterlin ve 80.000 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.