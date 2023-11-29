Göktürk’teki yeşil alan talanına 4’üncü durdurma

İstanbul’da Demirören Grubu’nun borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devredildikten sonra 'rezerv alan' ilan edilerek lüks villa imarına açılan Kemerburgaz Göktürk’teki yeşil alan talanına karşı yargıdan 4’üncü kez yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bölge sakinleri, Eyüpsultan Belediyesi’ni görevini yapmaya davet ederek inşaatın mühürlenmesini istedi.

Sozcu.com.tr

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Demirören Grubu'nun kredi borcuna karşılık Ziraat Bankası'na devredildikten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı alanı ilan edilen ve Emlak Konut GYO'nun lüks villa inşaatlarına başladığı Eyüpsultan'daki Kemer Country'nin deprem toplanma alanı da olan yeşil golf sahalarının imar planlarına karşı başlatılan hukuki süreç devam ediyor.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, İBB ve Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davalarda iptal kararı çıkmış ancak inşaatlar durmamıştı. Kemerköy sakinlerinden 7 vatandaşın, tapularında “yeşil alan şerhi” olduğu gerekçesiyle 12. İdare Mahkemesi'nde açtığı davada da planlar iptal edilmişti.

RUHSATLARIN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Son olarak bölge sakini 65 kişinin, İstanbul 8. İdare Mahkemesi'ne başvurarak inşaat ve tadilat ruhsatının iptali için Eyüpsultan Belediyesi'ne karşı açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nin imar planları için verdiği iptal kararına atıf yaparak iptal edilen planlara dayalı olarak düzenlenen yapı ve tadilat ruhsatlarının hukuka uygun olmadığına hükmetti. Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yapı ve tadilat ruhsatlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

“BELEDİYE İNŞAATLARI MÜHÜRLEMELİ”

Mahkemenin kararının ardından Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi ve bölge sakinleri, 24 Kasım'da Eyüpsultan Belediyesi'ne başvurarak söz konusu bölgede inşa edilen projenin mühürlenmesini talep ettiler.

Kararı değerlendiren Avukat Aslı Erdem, “Karar çok açık. Derhal mahkeme kararının uygulanması, inşaatın mühürlenmesi zorunludur. Bu konuda başvurular da yapıldı. Karar gereğinin yerine getirilmemesi halinde ilgili görevlilerin cezai sorumlulukları doğacak ve aynı zaman da idarenin de tazminat sorumluluğu hasıl olacaktır. Yürütmenin durdurulmasına ilişkin karara uyulmaması ve bu inşaatların mühürlenerek durdurulması için işlem yapılmadığı takdirde bölgede oluşacak tüm zarar ve ziyandan Eyüpsultan Belediyesi sorumlu tutulacaktır. Ayrıca sorumlu görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” diye konuştu.