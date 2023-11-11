Gözaltına alınan fenomen dönerci: Cümlem Büyük Önder Atatürk’le ilgili değil

Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu fenomen dönerci Mustafa Atmaca adına işletmenin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada "Servis edilen videoda Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucularını hedef aldığıma yönelik yaratılan algı gerçeği yansıtmamaktadır" iddiasına yer verildi.

Orhan BOZKURT

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Sosyal medyada ‘hacının yağ akımı' olarak tanınan ve yüz binlerce takipçisi olan Erzurumlu döner işletmesi Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret gerekçesi ile gözaltına alınmıştı. Atmaca'nın sahibi olduğu işletmenin sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama paylaşıldı.

Erzurum'da hizmet veren döner işletmesinin sahibi ve sosyal medya fenomeni Mustafa Atmaca, sosyal medyada Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İlk açıklama ise işletmenin sosyal medya hesabından yapıldı.

AÇIKLAMASININ KESİLDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atmaca'nın sahibi olduğu döner işletmesinin Instagram sayfasında paylaşılan açıklamada şu iddialara yer verildi:

– 10 Kasım tarihinde esaslı içeriği kesilerek sosyal medyada servis edilen videoda Atatürk ve Cumhuriyet’in kurucularını hedef aldığıma yönelik yaratılan algı gerçeği yansıtmamaktadır. Servis edilen videoyu kaydeden şahıs videonun öncesi ve sonrası da yayınlasaydı eğer, ilgili cümlemin Büyük Önder Atatürk ve Cumhuriyet’in şerefli mimarlarına yönelik olmadığı anlaşılırdı.

“LAİKLİĞİ GETİRENLER TOPRAK KAYBETMEDİ”

– Kaldı ki ülkemize laikliği getirenler tarihin hiçbir aşamasında toprak kaybetmemiştir ki toprak kaybedenler laikliği getirmiş olsun. Aksine laikliği getirenler son nefeslerinde Hatay’ımızı da Anavatana katmışlardır. Şahsıma ve işletmemize yönelik yürütülen bu haksız ve gerçek dışı provokasyonlara itibar edilmemesini beni tanıyan bütün dostlarıma ve kamuoyuna saygı ile arz ederim.

EMNİYET’TEN YAZILI AÇIKLAMA

Öte yandan Erzurum il Emniyet Müdürlüğü tarafından da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atmaca’nın gözaltına alındığı bildirilerek şöyle denildi:

– Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce M.A isimli şahsın sosyal medya platformu üzerinden yapmış olduğu söylemlerle ilgili olarak 11 Kasım 2023 günü Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda M.A isimli şahıs 5816 (Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar) sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir.