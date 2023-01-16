Abone Ol

Gürcü mafya liderini Trabzon’da infaz ettiler

Trabzon’da silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden kişinin suç örgütü lideri Gürcü asıllı ‘Rezo Tiflis’ lakaplı Revaz Lordkipanidze olduğu anlaşıldı.

Elif ÇAVUŞ
Yayınlanma: 10:40 - 16 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Gürcü mafya liderini Trabzon’da infaz ettiler

Dün Trabzon'un Yomra ilçesinde Kaşüstü mevkiinde meydana gelen olayda, bir siteye ait otoparkta aracında oturan Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze, Bulgaristan plakalı otomobilden inen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 64 yaşındaki Lordkipanidze, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı.

ÇETE LİDERİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Olayın ardından Gürcistan kaynaklı haber siteleri, Trabzon'da cinayete kurban giden kişinin yeraltı dünyasında ‘Rezo Tiflis' adıyla tanınan mafya lideri Revaz Lordkipanidze olduğunu duyurdu.

Çeşitli organize guruplara liderlik ettiği öne sürülen Lordkipanidze'nin soygun ve uyuşturucu suçlarından 15 yıldan fazla tutuklu kaldı öne sürüldü.

Fransa ve Rusya'da suç örgütü faaliyetlerini yürüten çete liderinin Türkiye'de öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Avustralya'da başına ödül konan çete lideri Türkiye'de öldüİlginizi ÇekebilirAvustralya'da başına ödül konan çete lideri Türkiye'de öldüAzeri mafya lideri Salifov cinayeti sanığı: Yakın arkadaşımdırİlginizi ÇekebilirAzeri mafya lideri Salifov cinayeti sanığı: Yakın arkadaşımdır
X Reklam