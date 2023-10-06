Haftalardır aranan 17 yaşındaki Elif’ten iyi haber
Kastamonu’da iş yerinden çıktıktan sonra kendisinden bir aydır haber alınamayan 17 yaşındaki Elif Kocadere, İstanbul’da bulundu. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kastamonu'da evrak çıkarmak için iş yerinden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan ve 1 aydır haber alınamayan 17 yaşındaki Elif Kocadere, İstanbul’da bulundu.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde annesiyle yaşayan Elif Kocadere, 7 Eylül’de evrak çıkarmak için iş yerinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.
İş arkadaşlarının haber vermesinin ardından kendi çabalarıyla kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Dört haftadır haber alamayan ailesi, Elif’in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp bölgede dağıtarak görenlerin haber vermesini istedi.
Elif Kocadere yapılan çalışmalar sonucunda bugün İstanbul’da bulundu. Kocadere’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)