Halı sahada savcılarla tartışan uzman çavuşa silah taşıma yasağı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, halı saha maçında Cumhuriyet Savcıları Ş.D. ve H.Ö. ile tartışan uzman çavuş Aykan D., gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aykan D.'ye, silah taşıma yasağı getirildi

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Olay, 9 Eylül gece yarısı sıralarında ilçenin Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Adliye ve askeri personel ile avukatların olduğu halı saha maçında Aykan D. ile Savcılar Ş.D. ve H.Ö. arasında tartışma çıktı. Sahadakiler, araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Sabah saatlerinde, Savcılar Ş.D. ve H.Ö.’nün talimatıyla uzman çavuş Aykan D., polis tarafından gözaltına alındı. Aykan D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Vezirköprü Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



“SEN KİME LAN DİYORSUN…”

Aykan D. ifadesinde, “Avukat Ö.F.A. ile aramızda bir gerginlik yaşandı. Kendisiyle maçtaki bir pozisyon ile ilgili konuşuyorduk bu çevrede yanlış anlaşılmaya neden oldu. Sahadaki kimseyi tanımıyordum. Savcı Ş.D. bana, ‘Sen ne bağırıyorsun el kol yapıyorsun lan’ dedi. Bu cümlenin o an kime hitaben söylendiğini anlayamadım. Bana elini kaldırdı ve sonradan savcı olduğunu öğrendim. Kendisine doğru yürüdüm ve ‘Sen kime lan diyorsun’ dedim. Beni tahrik edince yaklaştım, o esnada başka biri yanıma koşarak geldi ve bana ‘Sen bana bak bana, kime cevap veriyorsun lan’ dedi. Çevredeki arkadaşlar aramıza girdi ve yine sonradan kendisinin Savcı H.Ö. olduğunu öğrendim. Soyunma odasına gittiğimizde savcı H.Ö. eşya dolabından benim bulunduğum yere geldi. Ben de kendisine, ‘Savcım siz herkesin üstüne böyle yürüyor musunuz’ diyerek akabinde özür diledim. Savcı Ş.D. orada bana, ‘Sen bekle göreceksin seninle görüşeceğiz’ dedi. Ben kimseye küfretmedim. Ben çevredekiler tarafından ağzımın kapatıldığını da hatırlamıyorum. Atılı suçları kabul etmiyorum. Küfür ve hakarette bulunmadım’ dedi.”

Halı sahada yaşanan tartışma güvenlik kamerasına yansıdı.