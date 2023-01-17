Hamile eşini öldürüp intihar etti

Malatya'da üç çocuk annesi beş aylık hamile eşini silahla öldüren 33 yaşındaki Kemal Korkmaz intihar etti.

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Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’nde yaşayan Kemal Korkmaz ile eşi Esengül Korkmaz arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 33 yaşındaki Kemal Korkmaz eşine tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede 5 aylık hamile olduğu öğrenilen 30 yaşındaki kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇOCUKLAR KOMŞUYA SIĞINMIŞ

Ağır yaralı olarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kemal Korkmaz da öldü. Olay sırasında evde bulunan üç çocuğun ise üst komşularına sığındığı öğrenildi.