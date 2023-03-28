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Hanefi Avcı Hizbullah gerçeklerini SÖZCÜ TV’de anlattı

1984-1992 yılları arasında Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinde bulunan Hanefi Avcı, terör örgütü Hizbullah ile ilgili SÖZCÜ TV'de Can Coşkun'la Gündem Masası programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yayınlanma: 16:39 - 28 Mart 2023 Güncellenme:
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