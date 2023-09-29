Hasarlı binayı yıkarken, sağlam binayı da yıktılar

Şanlıurfa’da 6 Şubat depreminde ağır hasar gören bir binanın yıkımı sırasında, içinde oturanların olduğu yan bina da büyük oranda zarar gördü.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şanlıurfa'Haliliye İlçesi'nin Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören bir binanın yıkımı skandala dönüştü.

İş makineleri tarafından yapılan yıkımda, hasarlı binanın yanındaki sağlam binanın da duvarı yıkıldı. Yıkım sırasında ağır hasar gören sağlam binada insanların bulunduğu, durdurulan yıkımdan sonra da evden çıkmamış olmaları dikkat çekti.

Skandalı sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “İnsanların can güvenliği tehlikeye atıldı. Hemşerilerimizi bu iş bilmezlerden kurtarmalıyız” dedi.

Son olarak Şanlıurfa'da meydana gelen hasarlı binanın yıkımı sırasında sağlam binaların da zarar görmesi olayının benzeri çok sayıda olay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman başta olmak üzere birçok kentte meydana gelmiş, aralarında iş makinesi operatörlerinin de bulunduğu çok sayıda ölüm ve yaralanma olayı yaşanmıştı.

İlginizi Çekebilir Hatay’da yıkım sırasında çökme: 1 ölü