Abone Ol

Hatay depremi araç kamerasına yansıdı

Hatay'da meydana gelen deprem bir aracın kamerasına yansıdı. Deprem anında, bir vatandaşın "Çok kötü deprem oluyor" dediği duyuldu.

Yayınlanma: 23:05 - 20 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07’de 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremlerin birçok ilde etkili şekilde hissedildiği öğrenilirken, hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların olduğu açıklandı.

Yaşanan deprem bir aracın kamerasına yansıdı. Deprem anında bir vatandaşın “Çok kötü deprem oluyor” dediği videoya yansıdı.

Hatay'da art arda iki korkutan deprem (Son depremler)İlginizi ÇekebilirHatay'da art arda iki korkutan deprem (Son depremler)Haluk Levent'ten Hatay depremi paylaşımı: Yıkılan binalar varİlginizi ÇekebilirHaluk Levent'ten Hatay depremi paylaşımı: Yıkılan binalar var

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
deprem Hatay
X Reklam