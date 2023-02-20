Hatay depremi araç kamerasına yansıdı
Hatay'da meydana gelen deprem bir aracın kamerasına yansıdı. Deprem anında, bir vatandaşın "Çok kötü deprem oluyor" dediği duyuldu.
Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07’de 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Depremlerin birçok ilde etkili şekilde hissedildiği öğrenilirken, hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların olduğu açıklandı.
Yaşanan deprem bir aracın kamerasına yansıdı. Deprem anında bir vatandaşın “Çok kötü deprem oluyor” dediği videoya yansıdı.