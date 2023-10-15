Hatay için dikkat çeken uyarı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'daki Suriyeli nüfusun gittikçe arttığını belirterek, ileride çok ciddi sorunlar yaşanacağını söyledi. Savaş, "Hatay bu gidişle elden gidecek. Şehrimize sahip çıkmamız lazım. Hatay bir defa elden gitti mi geri alamayız." dedi.

Can ÇAPAR

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya ilçesinde muhtarlar ve mahalle sakinleri ile buluştu.

Antakya'nın Yaylacık, Saraycık, Tahtaköprü ve Uzunalıç muhtarları ve vatandaşlar ile görüşen Savaş, depremden dolayı yaşanan sıkıntıları tek tek dinleyerek gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Belediye başkanı olduğundan bu yana hiçbir zaman siyasi ayırım yapmadan Hatay için hizmet verdiklerini belirten Başkan Savaş, depremden dolayı insanların barınma gibi birçok temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çektiğini ayrıca enflasyondan kaynaklı da sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

“ŞEHRİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM”

Hatay'daki Suriyeli nüfusun gittikçe arttığını söyleyen Savaş, “İleride çok ciddi sorunlar yaşayacağız. Huzurumuz bir daha geri gelmez. Hatay bu gidişle elden gidecek. Şehrimize sahip çıkmamız lazım. Ben milli duruşu olan ve bunun korunmasına çaba harcayan bir belediye başkanıyım. Hatay bir defa elden gitti mi geri alamayız. Ben devletimi ve milletimi seven bir insanım. Vatanseverler birleşmedikçe ülkeye ihanet edenler üste çıkar.” diye konuştu.

“BENİM DERDİM HER ZAMAN HATAY'DIR”

Depremden sonra Hatay'ı terk etmediğini de sözlerine ekleyen Başkan Savaş, “Ben hep Hatay'daydım. Sesimizi duyurmak için elimizden geleni yaptık. 163 personelimiz hayatını kaybetti. Hizmet binalarımız ya ağır hasarlı ya da yıkıldı. Bu halde bile elimizden geleni yaparak çalışmalarımıza devam ettik. Benim derdim her zaman Hatay'dır. Hizmetlerimde hiçbir zaman siyasi ayırım yapmadım, yapmayacağım” dedi.

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