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Hatay’da yerleşim yerine yakın bölgede yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yerleşim yerine yakın bölgedeki makilikte yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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Hatay’da yerleşim yerine yakın bölgede yangın

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı İnönü Mahallesinde yerleşim yeri yakınında bulunan makilikte alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, çevrede korkuya neden oldu. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi.

Ekipler yangına müdahalede bulunurken, alevlerin yerleşim yerine ulaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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