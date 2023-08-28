Hatay’daki çadırları sel vurdu

Hatay'da sağanak yağmur etkili oldu. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan kentteki çadırları sel vurdu. Hatay'da yaşayan eski futbolcu Gökhan Zan kentteki çadırların son durumunu paylaşarak, "Kışa hazırlıklar tamam!!! Normalleşmeye adım adım yaklaşıyoruz!!!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Can ÇAPAR

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hatay çevrelerinde bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışların beklendiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada, “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulunmuştu.

“KIŞA HAZIRLIKLAR TAMAM!”

Hatay’da sağanak yağmur etkili oldu. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan kentteki çadırları sel vurdu.

Hatay’da yaşayan eski futbolcu Gökhan Zan kentteki çadırların son durumunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Malum önümüz kış. Kışa hazırlıklar tamam!!! Hatay'da bugünkü son durumumuzdan bir kesit ile sizleri bu görüntülerle baş başa bırakıyoruz… Normalleşmeye adım adım yaklaşıyoruz!!! Hatay'dan herkese sevgiler” notunu düştü.