HDP İzmir İl Başkanı tutuklandı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alınan 3 HDP yöneticisi tutuklandı. Tutuklananlar arasında HDP İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan da bulunuyor.
HDP İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan, İl Başkan Yardımcısı Berna Çelik ve Buca İlçe Başkanı Nihat Türk, 6 Ekim'de düzenlenen “Kahramanlar Operasyonu”nda gözaltına alındı.
Şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesine götürüldü.
HDP İzmir İl Başkanı Altan, İl Başkan Yardımcısı Çelik ve Buca İlçe Başkanı Türk, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
Şüphelilerin ikametlerinde, HDP il ve ilçe başkanlıklarında yapılan aramalarda, Abudullah Öcalan’a ait posterler, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, yasaklaması ve toplatması bulunan terör örgütü propagandası içeren çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale ele geçirildiği ifade edilmişti. (AA)