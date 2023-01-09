HDP’den, randevu isteyen AKP’ye yanıt

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, AKP'nin başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifini müzakere etmek üzere kendilerinden randevu talep ettiğini, bu talebi reddettiklerini ve ret sebeplerini açıkladı.

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TBMM’deki AKP Grubu’nun, HDP Grubu yönetiminden çarşamba günü için randevu istediğini belirten HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, talebi partisinin yetkili kurullarıyla değerlendirdikten sonra reddettiklerini söyledi.

HDP'nin kapatılmasına yönelik davanın Anayasa Mahkemesi'nde devam ettiğini hatırlatan Oluç, randevu talebini reddetme gerekçelerini şöyle açıkladı:

– HDP'ye yönelik bir intikam davası olan kapatma davasının bütün hızıyla devam ettirilmesi, en son partimizin anayasal hakkı olan hazine yardımının iktidar blokunun siyasi baskısı sonucu bir hak gaspı olarak Anayasa Mahkemesi tarafından ve anayasaya aykırı bir şekilde bloke edilmesi ve özellikle bunun gerçekleşmesi için Cumhur İttifakı bileşenlerinin ağır baskısının AYM üzerinde yaşanması nedenleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi grup yönetimi ile anayasa değişikliği teklifi hakkında görüşmeme kararı aldık. Randevu taleplerine olumlu cevap vermedik.

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