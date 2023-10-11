Hekimler sokağa çıktı: Doktora, hemşireye şiddet son bulsun!

Sağlıkta şiddete dikkat çekmek ve seslerini duyurmak için grev dahil birçok eylem yapan doktorlar, bu kez işaret diliyle seslerini duyurmaya çalıştı. İzmir’de toplanan aile hekimleri, Sağlık Bakanı’na, işaret dilini kullanarak sağlıkta şiddetin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Latif SANSÜR

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Kocaeli'de üç aile hekiminin darp edilmesi ile ilgili 3 gündür iş bırakan Aile Sağlığı Merkezleri ile ilgili Birlik ve Dayanışma Sendikası bugün İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

“Sağlıkta şiddete artık yeter” diyen hekimler, Sağlık Bakanı'na, işaret dilini kullanarak “Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Şiddet varsa hizmet yok”, “Doktora, hemşireye şiddet son bulsun, bitsin” tepkilerini yansıttı.

“ŞİDDET VARSA HİZMET YOK”

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Yine ‘sağlıkta şiddet sona ersin' diye bir aradayız. Pek çok defa olduğu gibi yine başta sağlıkta şiddete neden olan aşırı iş yükü, bilim dışı muayene süreleri, hasta sayıları, insan ve sağlık odaklı olmayan uygulamalarla birlikte sağlık çalışanının maruz kaldığı her türlü şiddet durdurulsun diyoruz. Şiddeti körükleyen, toplumu yanlış yönlendiren ALO 184 SABİM kapatılsın istiyoruz.

* Can güvenliği, çalışma güvenliği sağlansın diye pek çok kez açıklamalar, mitingler, eylemler, iş bırakmalar gerçekleştirdik. Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak 9-13 Ekim tarihlerinde bu hafta 5 gün ülke genelinde iş bıraktık. İdari ve siyasi sorumluları, Sağlık Bakanı’nı göreve çağırdık. Sağlık ve şiddet bir arada olmaz, şiddeti engellemek sizin sorumluluğunuz, göreviniz dedik. Sağlık Bakanı ile görüşme talepleri karşılanmadı.

* Şiddet varsa hizmet yok dedik. Duyan, gören, bakan yok dedik. Hala bakan, gören, duyan yok. Duymamazlıktan geliyorlar. Duymuyorlar. Bu nedenle biz bugün başta Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı'na ve sağlıkta şiddetin tüm sorumlularına başka bir şekilde seslenmek istiyoruz. Bir kez daha, bu sefer farklı bir iletişim dili ile ‘Sağlıkta şiddet sona ersin’, ‘Şiddet varsa hizmet yok’, ‘Doktora, hemşireye şiddet son bulsun, bitsin’ diyoruz.

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