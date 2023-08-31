Hükümetin yaptığı memur emekli zammına Cumhur İttifakı ortağı da tepki gösterdi

Hükümetin memur ve memur emeklilerine yaptığı 2024-2025 yılına ilişkin zamma Cumhur İttifakı ortağından da tepki geldi.

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4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisinin maaşlarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranı belli oldu. Anlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren hakem kurulu beş toplantı yaptı ama yine hükümetin sunduğu teklif kabul edilmiş oldu.

Buna göre; Kamu Görevlileri Hakem Heyeti kararı doğrultusunda kamu görevlilerine 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 artış yapılacak.

ORTAĞINDAN TEPKİ GELDİ

Zam kararı sonrası Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi’nden yazılı açıklama geldi.

Kurulun kararının, memur ve memur emeklilerinin talep ve beklentilerini karşılamaktan uzak kaldığını, belirlenen zam oranlarının, Merkez Bankasının tahmini enflasyon beklentisi rakamlarının dahi altında olduğunu ifade eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Temennimiz hükümetimizin yeni bir çalışma yaparak en az tahmini enflasyon rakamlarının üzerinde, çalışan ve emeklilerimizi tatmin edecek bir teklif sunmasıdır.” ifadelerini kullandı.

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