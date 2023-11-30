İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce İzmir’e aday adayı oluyor

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce’nin, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olmak için 1 Aralık itibariyle görevinden istifa edeceği öğrenildi. Gökce, 2016-2022 arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştu.

Özlem GÜVEMLİ

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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler yaklaşırken adaylık yarışı da hız kazandı. YSK kararına göre kamu görevlilerinin yerel seçimlerde aday olabilmek 1 Aralık Cuma günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin de son gün olan 1 Aralık’ta görevinden istifa ederek CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olacağı öğrenildi. Gökce, İBB'ye gelmeden önce uzun süre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmıştı.

BUĞRA GÖKCE KİMDİR?

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde mezun oldu. 2006-2007 yıllarında TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın genel başkanlığını üstlendi. 2005 yılından itibaren ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinde 2014 yılına kadar yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı. 2008 yılında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyeliğine atandı. 1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesinde başlayan kamu görevi, çok sayıda planlama çalışması ve Ankara 2023 Nazım Planlama çalışmaları koordinatörlüğü ile 2009 yılına kadar sürdü. 2009- 2010 yıllarında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

2009 yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çankaya Belediyesine geçişine muvafakat verilmediği için memuriyetten istifa ederek Çankaya Belediyesi'nde görev yapmaya başladı. 2010-14 yıllarında Çankaya Belediyesi'nde yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak göreve başladı.

Aynı yılın Ekim ayında Genel Sekreter Yardımcılığı'na atandı. 2016 yılı Eylül'ünde vekaleten atandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine 2017 Mart başında asaleten getirildi ve Mayıs 2022 tarihine kadar bu görevi sürdürdü. 2022 yılının haziran ayında da İBB'de Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilmişti.

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