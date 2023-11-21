İETT Genel Müdürü: Vergi yükü ile 500 otobüs alınırdı

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, akaryakıt giderlerinin yüzde 36'sının vergi olduğunu belirtti. Bu yükün 3.5 milyar TL olduğuna işaret eden Demet "Sadece bu vergi yükü ile 1 yılda 500 adet yeni otobüs alınabilmekte, 5 yılda ise İETT otobüs filosu tamamen yenilenebilmektedir" dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İETT'nin 2024 bütçesi 29.4 milyar TL olarak belirlendi. Bütçeyi İBB Meclisi'ne sunan İETT Genel Müdürü İrfan Demet akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışa vurgu yaparak “Akaryakıt giderlerimizin yüzde 36'sı KDV ve ÖTV'den oluşmaktadır. Bu vergi yükünün yıllık maliyeti yaklaşık 3.5 milyar TL’dir. Sadece bu vergi yükü ile 1 yılda 500 adet yeni otobüs alınabilmekte, 5 yılda ise İETT otobüs filosu tamamen yenilenebilmektedir” dedi.

İBB Meclisi'nin üçüncü oturumu Saraçhane'deki başkanlık binasında 2. başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı. Oturumda İETT'nin 2024 bütçesi görüşüldü. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, 29 milyar 400 milyon TL'lik 2024 bütçesini meclise sundu. Bütçenin 9 milyar TL'si borçla denkleştirildi.

“VERGİ YÜKÜ İLE FİLO YENİLENİR”

Demet İETT'nin 2023 yılı gelir-gider tablosuyla ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. 2018 yılında yüzde 58 olan yolculuk başı gelirin gideri karşılama oranının, 2023 yılında yüzde 35 seviyelerine kadar düştüğünü açıkladı. Gelir ve gider arasındaki bugünkü fiyatlarla oluşan farkın, yıl sonunda 17 milyar TL seviyelerine ulaşacağının öngörüldüğünü belirten Demet, gelir ve gider arasındaki bu mali yükün, İBB tarafından karşılanarak sübvanse edildiğini söyledi.

2018 yılında 5.5 lira olan motorin litre fiyatının 2023 yılında 37.5 liraya yükseldiğine dikkat çeken Demet, “Sadece 2023 yılı Mayıs ayından sonra 6 aylık akaryakıt fiyat artışı yaklaşık yüzde 100 seviyelerine gelmiştir. Akaryakıt giderlerimizin yüzde 36'sı KDV ve ÖTV'den oluşmaktadır. Bu vergi yükünün özel taşımacılık araçları ile birlikte yıllık maliyeti yaklaşık 3.5 milyar TL’dir. Sadece bu vergi yükü ile 1 yılda 500 adet yeni otobüs alınabilmekte, 5 yılda ise İETT otobüs filosu tamamen yenilenebilmektedir” dedi.

YOLCULUK SAYISI 20 MİLYON ARTTI

Demet, 2022 yılında 628 milyon olan yolculuk sayısının 20 milyon artarak 2023 yılında 650 milyona çıktığını belirterek “Özel taşımacılıkla beraber gerçekleştirilen yolculuk sayımızın 2023 yılı sonunda 1 milyar 300 milyona ulaşacağı öngörülmektedir” dedi.

ARAÇ FİLOSU YENİLENDİ

Günde yaklaşık 1 milyon yolculuk gerçekleştirilen metrobüs hattındaki araçlarının yenileme çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Demet “252 adet yeni, yüksek kapasiteli, güçlü ve konforlu metrobüsleri İstanbul'a kazandırdık. 120 adedi tek körüklü ve 200 yolcu kapasiteli, 132 adedi ise çift körüklü ve 280 yolcu kapasiteli metrobüslerimiz İstanbulluların hizmetine sunulmuştur. Otobüs filomuzu yenilemek amacıyla da 150 adet, 12 metre uzunluğunda 100 yolcu kapasiteliyerli üretim ola otobüs alımı için de sözleşmemizi imzaladık. 2024 yılı Ocak ayından itibaren araçlar, partiler halinde teslim alınarak İstanbullulara hizmet vermeye başlayacaktır” dedi.

48 YENİ METROBÜS GELİYOR

2024 yılında da metrobüs yatırımlarına devam edeceklerini belirten Demet, “Yüksek yolcu kapasiteli, 48 adet daha yeni metrobüsü filomuza kazandırıp, yeni metrobüs sayısını 300'e çıkaracağız. Çevreci elektrikli araç yatırımlarımızı da artırmak amacıyla 2024 yılında 12 metre uzunluğunda, minimum 80 yolcu kapasiteli, yeni nesil teknolojilerle donatılmış, 100 elektrikli otobüsü filomuza kazandırmayı hedefliyoruz. Sözleşmesi imzalanan, 150 adet, 12 metre uzunluğunda otobüslerimiz, 2024 yılı Nisan ayına kadar teslim alınarak İstanbullulara hizmet vermeye başlayacaktır” diye konuştu.

ARAÇ SAYISI YÜZDE 12 ARTACAK

Demet, şu bilgileri verdi:

– 2019 yılında araç sayımız 3 bin 65 iken bugün itibariyle 3 bin 398,2024 yılında ise 3 bin 450 adede ulaştırmış olacağız. Böylece hem filo araç sayımızı yüzde 12 artırmış, hem de metrobüs hattına aldığımız yeni yüksek kapasiteli araçlarla yolcu kapasitesini yüzde 20 artırmış olacağız. Yeni yatırımlarımız tamamlandığında; metrobüs filo yaşımız 8.5'tan 7.5'e, tüm filo yaşımız ise 10.5'ten 9.5'e düşmüş olacaktır.

ARIZA SAYILARI DÜŞTÜ

Metrobüs ve otobüs filosunun yenilenmesiyle arazı sayılarında düşüş meydana geldiğini ifade eden Demet şu verileri açıkladı:

-Metrobüs hattında 2018 yılında 10 bin km'deki arıza sayımız 5.37 iken, 2023 yılında ise 3.07 seviyesine inmiş durumdadır. İETT filomuzda her 10 bin km'deki sefere etki eden arıza sayılarına baktığımızda ise 2018 yılında 3.43 iken, 2023 yılında ise 2.96 olarak gerçekleşmiştir.