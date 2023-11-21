İETT’nin 2024 yılı bütçesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğünün 2024 yılı mali bütçesini 29 milyar 400 milyon lira olarak onayladı.

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İBB Meclisi kasım ayı toplantısının üçüncü birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı’nın başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı.

Meclis’te yapılan İETT Genel Kurulu’nda kurumun 2024 yılı mali bütçesi görüşüldü. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Meclis’te 2023 yılı bütçe ve performans programına dair sunum yaptı.

Demet, İstanbul’da şehir içi toplu ulaşımın yüzde 60’ının otobüs ve metrobüs, yüzde 37’sinin metro ve tramvay, yüzde 3’ünün ise deniz ulaşımı olarak gerçekleştiğini söyledi.

YOLCU SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

İstanbul’da toplu ulaşımın yarısından fazlasının lastik tekerlekli ulaşım ile yapıldığını belirten Demet, raylı sistem yatırımlarına karşın İETT yolcu sayısının da artmaya devam ettiğini vurguladı.

İETT’nin 800 hatta günlük 55 bin sefer yaptığını bildiren Demet, yılda 477 milyon kilometre yol katederek, toplam 1 milyar 300 milyon yolculuk gerçekleştirdiklerini aktardı.

Demet, filo ve yolcu sayılarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul genelinde 6 bin 584 araç ile hizmet vermekteyiz. İETT filomuzda, 2 bin 708 otobüs, 690 metrobüs, 170 elektrikli araç olmak üzere toplam 3 bin 568 aracımız bulunmaktadır. Özel taşımacılık filosu olarak ise 2 bin 111 Özel Halk Otobüsü, 905 kooperatif aracı olmak üzere toplam 3 bin 16 araç mevcuttur. Yıllık yolculuk sayımız, 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 20 milyon daha artarak 650 milyona ulaşmıştır. Özel Taşımacılıkla beraber gerçekleştirilen yolcu sayımızın 2023 yılı sonunda 1 milyar 300 milyona ulaşacağı öngörülmektedir.”

150 METROBÜS DAHA HİZMETE GİRECEK

Toplam 252 yeni metrobüsü hizmete aldıklarını ifade eden Demet, sözleşmesi imzalanan 100 yolcu kapasiteli 150 metrobüsün de 2024 Ocak ayından itibaren teslim alınarak seferlere başlayacağını kaydetti.

Demet, yeni yatırımlar tamamlandığında metrobüs filo yaşımız 8,5’ten 7,5’e, tüm filo yaşlarının ise 10,5’ten 9,5’e düşeceğini dile getirdi.

İETT’nin 2024 yılı bütçesinin gider ve gelir kalemlerini paylaşan Demet, şunları aktardı:

“2024 yılı gider bütçemiz 29 milyar 400 milyon TL. Personel giderleri 1 milyar 318 milyon 760 bin lira, SGK giderleri 231 milyon 801 bin lira, mal ve hizmet alım giderleri 18 milyar 976 milyon 190 bin lira, faiz giderleri 262 milyon 200 bin lira, cari transferler 23 milyon 549 bin lira, sermaye giderleri 7 milyar 387 milyon 500 bin lira, yedek ödenek 1 milyar 200 milyon lira. 2024 yılı gelir bütçemiz ise 20 milyar 400 milyon TL olup, açığın finansmanı ise 9 milyar liradır.”

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İETT 2024 mali yılı bütçesi, 161 kabul 11 ret oyu ile kabul edildi. (AA)

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