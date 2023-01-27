İkizdereli kadınlardan türkülü tepki: ‘Kazandığın paralar zehir olsunlar sana’

Rize İskencedere’de, Cengiz İnşaat tarafından yapılan taş ocağına karşı iki yıldır mücadele eden İkizdereli kadınlar, tepkilerini türkü ile dile getirdi. Türküde, "Katliam yeri midir, İkizdere dağları; Cengiz İnşaat için aldınız ormanları. Ha buradan yukarı dağa gidelim dağa; kazandığın paralar zehir olsunlar sana” sözleri yer aldı.

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Rize İyidere'de, Cengiz İnşaat tarafından yürütülen lojistik liman inşaatına taş sağlamak için İskencedere Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağına karşı, vatandaşların itirazı ve tepkisi sürüyor.

Yaklaşık iki yıldır mücadele eden vatandaşlar tepkilerini bu kez türkü ile dile getirdi. İkizdereli kadınların söyledikleri türküde şu sözler yer aldı:

“Katliam yeri midir, İkizdere dağları; Cengiz İnşaat için aldınız ormanları. Dere akıyor dere, yaşıma bak yaşıma; başımıza gelenler gelsin senin başına. Ha buradan yukarı dağa gidelim dağa; kazandığın paralar zehir olsunlar sana.” ANKA