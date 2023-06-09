İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç’ı evinin önünde saldırganıyla karşılaştı

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evinin önünde saldırganı tarafından karşılandığını duyurdu.

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İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, evinin önünde saldırganı tarafından karşılaştığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

*Yarım saat kadar önce katıldığım panelden sonra evime döndüm.

*Bina girişinde birkaç ay önce bana saldıran şahıslardan biri duruyordu. Ben başta tanıyamadım.

*Danışmaya selam verdim. Ama o şahıs danışma görevlisinden önce aleyküm selam deyip bana ben ….. kişiyim dedi.

*Ardından türlü hakaretler etmeye kalkıştı. Tartışmaya başladık. Görevli ayırdı. Az daha yine saldırıya uğrayacaktım.

ŞİKAYETÇİ OLDU

*Polisi aradım, yarın ilgileneceklerini söyledi. Konutumda kendimi güvende hissetmiyorum. Kamuoyunun bilgisine…

*Karakola gidip şikayetçi oldum. Polis şahsın göz altına alındığını söyledi.

Yarım saat kadar önce katıldığım panelden sonra evime döndüm. Bina girişinde birkaç ay önce bana saldıran şahıslardan biri duruyordu. Ben başta tanıyamadım. Danışmaya selam verdim. Ama o şahıs danışma görevlisinden önce aleyküm selam deyip bana ben ….. kişiyim dedi. Ardından… — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) June 8, 2023

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