İmamoğlu’ndan bakanlığa rest: İstanbul halkı adına uyarıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 yeni metro aracı sözleşme imza törenine katıldı. Projelerin finansal süreçlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bekletildiğini belirten İmamoğlu, "İstanbul halkı adına uyarıyorum. Bu sürdürülebilir bir durum olmayacaktır" dedi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emirgan Korusu’nda düzenlenen 100 yeni metro aracı sözleşme imza törenine katıldı.

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı hattına dahil edilecek 100 yeni metro aracının üretimi Ankara’da yapılacak. İlk dizin metro araçlarının 2024 Şubat ayında hatta indirilmesi planlanırken, 2025 Eylül ayında dahil edilecek ikinci dizin araçlar ile birlikte 100 araç hizmete girmiş olacak.

TERK EDİLMİŞ BİR ŞANTİYE ŞEKLİNDE DEVRALDIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

– Siyasi bir manevra için -mış gibi yapmak adına bir ihaleye çıkmak, bir işe başladım demek kadar yanlış bir şey yok. Üzülerek söylüyorum ki 2015’de, 2016’da, 2017’de yani bundan yaklaşık 7-8 sene önce ihalesi yapılmış, bazılarına çivi dahi çakılmamış, bazılarına hiç başlanamamış, bazıları terk edilmiş bir şantiye şeklinde devir aldığımız bir dönemi halkımıza hatırlatmak zorundayım.

– O bakımdan biz hem israfı hem de maliyetini arttırarak bu milletin cebinden daha fazla para çıkmasına vesile olan bu düzeni tam tersine çevirerek aklın, bilimin, tekniğin hakım olduğu bir şekilde -mış gibi yapmadan, insanlarını aldatmadan, hemşerilerine şeffaf bir şekilde neyi yapabileceğiniz, yapamıyorsa da niçin yapamadığını aktarabilen bir yönetim olduk. Olmaya da devam edeceğiz.

AÇILIŞANA DAVET EDİLMEDİK

– Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hattımızda yeterli araç şu anda yok. Burada biliyorsunuz son bağlantısını bakanlık yaparak bize devretti. Ama tabii araç süreci ne yazık ki biraz geride kaldı ve bunu hızlıca tamamlamak zorundayız. Sabiha Gökçen’e bakanlığın yapmış olduğu bağlantının açılışı yapılmıştı. Burası İBB’ye devredilecekti ve biz açılışına da davet edilmemiştik.

– Biz de “Teşekkür ederiz, elinize sağlık, hayırlı olsun. Ama yani bu İBB’ye ait bir mekanizma olacağı için keşke davet edilseydik. Zira parasını bizden alacaksınız” demiştik.

BEŞ YILDA BİTİRİRİZ

– Normalde 25-30 yılda daha önceki düzene göre belediyenin kasasından, Hazine payından kesinti yapılarak 25-30 yılda parası alınan bu tür hatların son genelgeyle beraber değiştirilen genelgeyle beraber o hattın parası bizden 11 ayda alındı. 11 ayda kesildi ve alındı. Yani şu anda bizim o hatla ilgili devletimize yani borcumuz kalmadı. Bu olacak iş değil. Burada üretici firmalar, finansçılar var aramızda. Bize 10-11 ayda para değil, bize 5 yılda para garantisi veren bir kurum olsun, ülkemizde bütün metrolarını 5 yılda bitiririz İstanbul’un, onu ifade edeyim.

ANKARA DA BİZİM BURSA DA BİZİM

– Bu ülkenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bizim, Ankara’sı da bizim, Bursa’sı da bizim. O bakımdan bu kurumlara, bu bakışı kenara itip, Türkiye’mizin ne yazık ki bugün içine sokulduğu hem ekonomik krizlerden, hem başka krizlerden çıkış hattını bir seferberlik ruhu içerisinde, milletçe bütünleşerek aşmamızın yolunu bugünün iktidarının bulması şarttır.

– Bu yeni aklı ortaya koymayan siyasi zeminin asla ve asla milletimizde olumlu ve sürdürülebilir bir itibarı olmayacaktır. Bu bağlamda İstanbul halkı adına, 16 milyon İstanbul halkı adına böylesi uyarımı yapayım.

SÜRDÜRÜLEMEZ

– Şimdiden bakanlığımızı uyarmış olayım. Bu sürdürülebilir bir durum olmayacaktır. Tabi yeni hükümetin bakanlıklarına yazılarla bildiriyorum. Hangi konu olursa olsun, hem sözlü mümkün olmaz ise de yazılı, gayet nezaketli bir biçimde, gayet saygılı bir biçimde kurumlarımızın başında ki insanlara bildiriyorum.

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