İmamoğlu’ndan ‘The Economist ve İsveç’ tepkisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt dışı kaynaklı Türkiye’ye ve iktidara yönelik eleştirilere tepki göstererek “Dozu yüksek bu çıkışlar toplumumuzu rahatsız ettiği gibi fayda sağladığı kişi ve kurumlar da bellidir” dedi. İmamoğlu, İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde yapılmasına izin verilen provokatif eyleme de tepki gösterdi.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden The Economist dergisinin Türkiye'de yaklaşan seçimleri analiz ettiği “Türkiye diktatörlüğün eşiğinde” manşetli kapağına atıf yaparak tepkisini dile getirdi.

İmamoğlu “Son günlerde yurtdışı kaynaklı, Türkiye'ye ve iktidara yönelik aleyhte eleştirileri takip ediyorum. Her seçim öncesi, dozu yüksek bu çıkışlar toplumumuzu rahatsız ettiği gibi fayda sağladığı kişi ve kurumlar da bellidir” dedi.

İmamoğlu İsveç polisinin Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılacağı ifade edilen gösteriye izin verdiği yönündeki haberlere de tepki göstererek “Öte yandan bugün İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde yapılacağı belirtilen eylem de akıl dışıdır. Türkiye'nin tüm İslam ülkeleriyle birlikte bu talihsiz eylemin, gerçekleşmemesi yönünde güçlü irade göstermesi önemlidir” yorumunda bulundu.