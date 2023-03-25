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İnce: Türkiye’nin önünü tıkamayız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim süreciyle ilgili olarak SÖZCÜ TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

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