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İnci Apartmanı soruşturmasında tutuklama kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı.

Yayınlanma: 22:20 - 05 Kasım 2023 Güncellenme:
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İnci Apartmanı soruşturmasında tutuklama kararı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat’taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yıkılması nedeniyle 5 kişinin öldüğü Antakya ilçesindeki İnci Apartmanı’nın statik proje müellifi D.H.K. gözaltına alındı.

TUTUKLU SAYISI 4’E YÜKSELDİ

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylelikle soruşturmadaki tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

Apartmanın 6 Şubat’taki depremlerde yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan yapı denetim firması sahibi R.A, firmanın kontrol elemanı A.Ş.Y. ile uygulama ve proje denetçisi N.T. tutuklanmıştı. (AA)

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