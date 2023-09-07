Irak’ın kuzeyinde kalp krizi geçiren asker son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Yunus Özbek, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırıldığında kurtarılamayan Uzman Çavuş Yunus Özbek’in cenazesi öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi’ndeki ailesinin evine götürüldü.
Cenaze daha sonra Çağrı Camisi’ne getirildi. Adıyaman Valisi Osman Vural, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, milletvekilleri ve vatandaşlar, cenaze törenine katıldı.
Uzman çavuşun yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılırken duygusal anlar yaşadı. Cenaze namazının ikindi vaktinde kılınmasının ardından Uzman Çavuş Yunus Özbek, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)