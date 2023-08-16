İstanbul’da 124 kilogram metamfetamin yakalandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polis tarafnıdan yapılan operasyonda 4 kilo 100 gram kristal metamfetamin, 120 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Ali Selim YAMANLI

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; Ümraniye ilçesinde tespit edilen bir eve operasyon yapıldı.

Operasyonda A.G. ve A.M. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Evde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda; 4 kilo 100 gram kristal metamfetamin, 120 kilo sıvı metamfetamin, 37 kilo aseton ve bir hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve A.M. tutuklandı.

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