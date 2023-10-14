İstanbul’da bacanak kavgasında kan aktı

Maltepe'de, iki bacanak arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi öldü.

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Maltepe’de iki bacanak arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bacanaklardan biri silahla ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında İdealtepe Mahallesi, Fundalar Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerindeki 4 katlı binanın dördüncü katında Yunus Y. bacanağı Malik A. dün akşam birlikte alkol aldı.

Bu sabah iki bacanak arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Malik A. yanında bulunan silahıyla bacanağı Yunus Y.’ye 8 el ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Yunus Y. kendi imkanlarıyla bir otomobile binerek yakında bulunan özel bir hastaneye gitmek istedi.

Yunus Y. hastane önünde araç içerisinde hayatını kaybederken, olayı gerçekleştiren Malik A. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler binanın bulunduğu yerde önlem alarak binanın dördüncü katında ve çatıda inceleme yaptı.

Hastane önünde de inceleme yapan ekipler kaçan silahlı saldırgan Malik A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)