İstanbul’da baraj doluluk oranı yükseliyor
İstanbul'da son dönemde azalan yağışların etkisiyle baraj doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde yer alıyordu. Son günlerde yağışların etkisiyle yükselmeye başlayan baraj doluluk oranı yüzde 25,36'ya ulaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yüzde 17’ye kadar düşen barajlardaki su seviyesi, yağışların ardından yükselerek bugün itibarıyla yüzde 25,63 seviyesine çıktı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Alibey Barajı'nda doluluk oranı 30,18’e çıkarken, Büyükçekmece'de yüzde 9,31'e, Darlık'ta yüzde 39,81'e, Elmalı'da yüzde 46,98’e, Istrancalar'da yüzde 31,71'e, Sazlıdere'de yüzde 9,6'ya, Terkos'ta 14,08'e, Ömerli'de yüzde 47,62'e yükseldi.
SON 14 GÜNDE YÜZDE 8 ARTTI
Dün gün boyu devam eden ve bugün de etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı son 14 günde yüzde 8,2 artarak, bugün itibarıyla yüzde 25,63’e yükseldi.