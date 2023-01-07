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İstanbul’da bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın Sarıyer'de düzenlenecek bir etkinlik kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbul’da bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Volkswagen Arena Spor Salonunda gerçekleştirilecek bir etkinlik kapsamında, 8 Ocak Pazar saat 08.00’den etkinlik bitimine kadar Maslak Ayazağa Caddesi (iki yönlü) ve Hadım Koruyolu Caddesi trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu yollara alternatif güzergahlar Büyükdere Caddesi, Cendere Caddesi, Okul Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Maslak Söğütözü Caddesi ve Maslak Akasya (Anka) Sokak olacak. (AA)

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