İstanbul’da cinayet: Anneyi evde, kaçan kızını sokakta öldürdü!

Sultangazi'de yaşanan olayda, Mehmet Kaya, Şadumane Temuçin'in evine zorla girerek silahla öldürdü. Olayın sesleri üzerine kaçan Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu ise Kaya tarafından sokakta öldürüldü.

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Sabah saatlerinde Sultangazi Yunus Emre Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, Mehmet Kaya’nın Şadumane Temuçin’in evine zorla girdiği iddia edildi. İkili arasında yaşanan tartışma sonucunda Kaya, getirdiği silahı kullanarak Temuçin’i öldürdü.

KIZI SOKAKTA ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olayın sesleri üzerine Temuçin’in kızı Aleyna Dayıoğlu evden kaçtı. Ancak Kaya, genç kızı sokakta yakalayarak aynı silahla öldürdü ve daha sonra intihar etti. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yapılan incelemede üç kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)

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