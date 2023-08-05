İstanbul’da ‘eyyam-ı bahur’ bunalttı

Megakentte hafta sonu da etkisini sürdüren "eyyam-ı bahur" sıcaklarından bunalan İstanbullular, denizde veya gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

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İstanbul, güney ve batı bölgelerden ülkeye giren ve bir hafta sürecek olan sıcak hava dalgasından etkilenmeye devam ediyor.

Meteorolojinin kentteki bazı merkezlerde yaptığı ölçümlerde nem oranında artış görülürken sıcaklık kent sakinlerinin bunaltıcı bir gün yaşamalarına neden oluyor. Kartal sahilinde sıcaktan bunalan çocuklar, sis parkında serinlemeye çalıştı.

DENİZE GİREREK SERİNLEMEYE ÇALIŞTILAR

Sıcak hava nedeniyle denize girmek isteyen vatandaşlar Beylikdüzü ve Büyükçekmece sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Denizde serinlemeye çalışan vatandaşlar, plajda güneşlenip, getirdikleri şemsiyelerin gölgesinde dinlendi. Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

Sıcak havadan etkilenen çok sayıda vatandaş da serinlemek için Sarıyer’deki Emirgan ve Tarabya sahillerini tercih etti. Vatandaşların getirdikleri şemsiyelerin gölgesinde dinlendikleri görüldü.

Küçük çocukların deniz kenarındaki kayalıklardan suya atlayarak serinledikleri ve denizin tadını çıkardıkları gözlendi.

“UZUN YILLARDIR BÖYLE SICAK BİR YAZ MEVSİMİ YAŞAMADIK”

Kağıthane’den Tarabya sahiline gelen Şenol Kara, uzun yıllardır böyle sıcak bir yaz mevsimi yaşamadıklarını, sıcaktan bunaldıkları için denize geldiklerini söyledi.

Kara, hava sıcaklığıyla birlikte yüksek nem oranının da rahatsızlığa neden olduğunu ifade etti.

Ayhan Toksoy da 5 gündür denize girmek için Tarabya sahiline geldiğini, havanın çok sıcak olduğu bu günlerde denizde yüzerek serinlediğini anlattı.

İlkay Topçu ise sıcağa rağmen havanın çok güzel olduğunu ve her gün denize geldiklerini söyledi. (AA)

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