İstanbul’da kadınlar erkek şiddetine ve kadın cinayetlerine karşı sokaklara çıktı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle Şişli Mecidiyeköy'de toplanan kadınlar, erkek şiddetine ve kadın cinayetlerine karşı tek yürek oldu.

Sözcü İstanbul

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İstanbul’da 25 Kasım Kadın Platformu'nun yaptığı çağrı ile Mecidiyeköy Meydanı'nda toplanan kadınlar, “Failler evde, iş yerinde, sokakta, erkek-devlet şiddetine karşı kadınlar bir arada mücadelede” pankartı açarak, “Kadın yaşam özgürlük”, “Dünyayı yerinden oynatacağız”, “Polis defol bu sokaklar bizim” sloganları attı. Polis ekipleri bölgede toplanan kadınların önünü kalkanlarla kapattı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede TOMA'ların da hazır olarak bekletildiği görüldü.

“KİMLİĞİMİZ, BEDENİMİZ, VAROLUŞUMUZ VE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN BURAYA GELDİK”

25 Kasım Kadın Platformu üyeleri, güvenlik önlemleri altında açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

* “Kapattıkları yollardan, yasakladıkları meydanlardan, tenha ve karanlık sokaklardan, bize reva gördükleri güvenliksiz yurtlardan, bir hayat kurabilmek için 3 kuruşa çalıştığımız güvencesiz işlerimizden, bize ekonomik ve sosyal olarak mahkum ettiğiniz şiddet dolu evlerden, karşılığını hiçbir şekilde alamadığımız, üzerimize yıkılan bütün emeğiyle ayakta kalan ailelerimizden çıktık; kimliğimiz, bedenimiz, varoluşumuz ve özgürlüğümüz için buraya geldik.

“BİR KİŞİ DAHA EKSİLMEMEK İÇİN ERKEK-DEVLET ŞİDDETİNE KARŞI BİR ARAYA GELDİK”

*Filistin’den Rojava’ya, İran’dan Afganistan’a direnen kadınların sesi olmak için, savaş politakalarına karşı durmak için bir araya geldik. Şiddet faillerine, failleri aklayan yargıya, cezasızlık politikalarına karşı, bir kişi daha eksilmemek için erkek-devlet şiddetine karşı bir araya geldik.

“İSYANDAYIZ”

*Aile politikalarına karşı makbul kadınlar olmayacağız demeye, LGBTİ+fobiye izin vermeyeceğiz demeye geldik. Yarattığınız krizin bedelini ödemeyeceğiz, yoksulluğa mahkum edilmeyeceğiz demek için bir araya geldik. Erkek-devlet şiddetine, savaşa, sömürüye, yoksulluğa, çocuk o istismarına, LGBTİ+fobiye, bizi mahkum etmeye çalıştığınız bu yaşama karşı direnişimizle bir aradayız, isyandayız!

“HER BİRİMİZ İÇİN ÖZGÜR BİR YAŞAM KURANA DEK MÜCADELEMİZ BİTMEYECEK”

*Birlikteyiz, çünkü bizim gücümüz ve umudumuz birbirimizde. Birlikteyiz, çünkü yan yana geldiğimizde; sokaklarında katledilmediğimiz, enkazlarında ölmediğimiz, yurtlarında istismar edilmediğimiz, iş yerlerinde ve ailelerde sömürülmediğimiz; eşit, özgür, şiddetsiz ve sömürüsüz bir dünyayı yaratabileceğimizi biliyoruz. İyi ki varsın kadın. Her birimiz için özgür bir yaşam kurana dek mücadelemiz bitmeyecek!”

Açıklamanın ardından kadınlar sloganlar atarak dağıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, izinsiz eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Taksim Meydanı bariyerlerle kapatılmıştı.

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