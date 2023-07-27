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İstanbul’da sanayi sitesi yanıyor: Birçok noktadan görüldü…

Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görünüyor.

Yayınlanma: 14:24 - 27 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Beylikdüzü istanbul Sanayi yangın
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